Начальник продслужби, який годував ЗСУ гнилою їжею, придбав віллу на Балі

Працівники ДБР повідомили про нові підозри начальнику продовольчої служби однієї з військових частин у Дніпропетровській області. Замість якісного харчування для військових він придбав елітну нерухомість на Балі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Під час розслідування справи про масштабну корупційну схему під час постачання харчів для бойових підрозділів ЗСУ у Дніпропетровській області слідчі встановили, що у 2024 році один з фігурантів - майор - придбав елітні апартаменти на острові Балі вартістю 190 тисяч доларів.
Крім того, лише в одному з брендових магазинів Дніпра він витратив на одяг майже 2,5 млн гривень.
За попередніми підрахунками, вартість активів, набутих офіцером, перевищує 10 млн гривень. Остаточну суму встановлять у межах досудового розслідування.
Розкішний спосіб життя був пов’язаний зі схемою розкрадання коштів, виділених на харчування військовослужбовців. Посадовець діяв у змові із засновником та комерційним директором підприємства-постачальника.
Фото: dbr.gov.ua
Нагадаємо, 9 лютого Державне бюро розслідувань викрило корупційну схему під час постачання продуктів для ЗСУ у Дніпропетровській області. Йдеться про гнилі овочі та фрукти для військових та "відкати".
Організатором схеми став начальник продовольчої служби однієї з військових частин, який діяв у змові із власником та директором компанії, яка постачала продукти для ЗСУ.
Суть схеми полягала у так званих безтоварних операціях. Посадовці підписували акти приймання-передачі на повний обсяг продукції, тоді як фактично до військових частин доставляли лише її частину. Решту продукції списували через підконтрольних осіб.
Крім неповного обсягу, якість продуктів не відповідала вимогам - зокрема, для військових поставляли гнилі овочі та фрукти.
Посадовець отримував гроші за те, що приймав неякісні продукти та не направляв рекламаційні листи. Розмір "відкату" становив до 50% від вартості поставок - за тиждень неправомірна вигода сягала 1 млн гривень.