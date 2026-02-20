Начальник продслужби, який годував ЗСУ гнилою їжею, придбав віллу на Балі

Під час розслідування справи про масштабну корупційну схему під час постачання харчів для бойових підрозділів ЗСУ у Дніпропетровській області слідчі встановили, що у 2024 році один з фігурантів - майор - придбав елітні апартаменти на острові Балі вартістю 190 тисяч доларів.

Крім того, лише в одному з брендових магазинів Дніпра він витратив на одяг майже 2,5 млн гривень.

За попередніми підрахунками, вартість активів, набутих офіцером, перевищує 10 млн гривень. Остаточну суму встановлять у межах досудового розслідування.

Розкішний спосіб життя був пов’язаний зі схемою розкрадання коштів, виділених на харчування військовослужбовців. Посадовець діяв у змові із засновником та комерційним директором підприємства-постачальника.

Фото: dbr.gov.ua