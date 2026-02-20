Начальник продслужбы, который кормил ВСУ гнилой едой, приобрел виллу на Бали

В ходе расследования дела о масштабной коррупционной схеме при поставках продовольствия для боевых подразделений ВСУ в Днепропетровской области следователи установили, что в 2024 году один из фигурантов - майор - приобрел элитные апартаменты на острове Бали стоимостью 190 тысяч долларов.

Кроме того, только в одном из брендовых магазинов Днепра он потратил на одежду почти 2,5 млн гривен.

По предварительным подсчетам, стоимость активов, приобретенных офицером, превышает 10 млн гривен. Окончательную сумму установят в рамках досудебного расследования.

Роскошный образ жизни был связан со схемой хищения средств, выделенных на питание военнослужащих. Чиновник действовал в сговоре с учредителем и коммерческим директором предприятия-поставщика.

Фото: dbr.gov.ua