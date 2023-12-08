Начальник метро Києва назвав причини різкого підтоплення на "синій гілці"

Серед можливих причин підтоплення тунелів на ділянці київського метро на Оболонсько-Теремківській лінії, що призвело 8 грудня до обмеження руху на цій гілці, попередньо називають низку факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського в ефірі телеканалу "Київ".

Ймовірні причини

"Зараз ми можемо попередньо припустити, чому це сталося", - зазначив він.

За словами Брагінського, є декілька причин:

"Перша - генпідрядник виконав неякісно роботу. Друге - тунель знаходиться в поймі річки Либідь, тобто за оправою тунелю знаходиться вода… Тобто може вплинуло те, що Либідь дала свій приток. І третє - геологічні умови, сток, плавуни… тут торфяники", - розповів керівник столичної підземки.

Він розповів, що запущена ця ділянка метрополітену була у 2010 році, при цьому роботи на ній виконувались з 2007 по 2008 рік.

Загроза безпеці для пасажирів

За його словами, сьогодні після ранкового піка працівники підземки побачили нові тріщини, таким чином виникла загроза безпеці перевезення пасажирів.

"Тому було ухвалено рішення о 13:45 зупинити рух цією ділянкою", - сказав він.

Ремонтні роботи

Паралельно співробітники столичної підземки займаються "ліквідацією цієї ситуації", додав Брагінський.

"З понеділка ми приступаємо до буріння скважин для проведення геології та геодезії. Профільний інститут буде вивчати ситуацію, чому це трапилося. За два тижні після отримання результатів по геології буде перший звіт, після чого тунель буде вскритий зверху", - розповів він.

Так, фахівцям потрібно дістатися тунелю і побачити, чи були генпідрядниками дотримані норми, передбачені проектом, а також чи була зроблена гідроізоляція, хімзакріплення, пояснив Брагінський.

Коли можуть визначити точну проблему

Керівництво київського метрополітену вважає, що це відбудеться приблизно через два місяці, оскільки необхідно зробити котлован розмірами близько 20 метрів завдовжки та близько 10 метрів завширшки.

Брагінський додав, що остаточні висновки можна буде зробити лише після того, як "як ми побачимо, чи виконав генпідрядник умови будівництва на складній ділянці".

Обмеження руху на "синій" гілці метро

Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня, рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Спочатку їх планували запровадити з 9 грудня, втім станції закрили вже сьогодні.

Транспортний експерт Олександр Гречко для РБК-Україна вже оцінив, як позначиться часткове закриття метро в Києві.

Додамо, влада столиці розповіла, що через ремонт на "синій" гілці метро, курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.