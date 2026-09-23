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Начальник кафедри КАІ Рева став заступником Хмари з цифровізації

20:58 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Начальник кафедри КАІ Рева став заступником Хмари з цифровізації Фото: Заступник міністра оборони України Олексій Рева (facebook.com/alex.reva.12)
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Міністр оборони України Євгеній Хмара отримав нового заступника з цифровізації. Ним став відомий спеціаліст у цій галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника Кабінета Міністрів України Тараса Мельничука у Верховній Раді у Telegram.

Рева став заступником Хмари

Мельничук повідомив, що Реву Олексія Едуардовича приизначено заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Що про нього відомо

Олексій Рева отримав освіту в Полтавській політехніці імені Юрія Кондратюка. Займався науковою роботою.

З початком повномасштабної війни РФ проти України мобілізувався до лав ЗСУ. Спочатку служив в ТЦК у Полтаві разом з братом-близнюком Ігорем.

Пізніше брати ухвалили рішення доєднатися до 47-ої окремої механізованої бригади. Вони пройшли навчання в Німеччині, де вивчали підхід Military Design Making Process.

Служили на Запорізькому напрямку. Цифровізовували процеси, які пов'язані з кадровим управлінням у військовій частині.

Пізніше займалися розробкою "Армія+" і "Резерв+" у Міноборони України. Служили у ГУР. Олексій Рева є майором ЗСУ.

Також Олексій працював начальником кафедри військової підготовки Національного університета "Київський авіаційний інститут".

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін призначив нового заступника міністра оборони - Миколу Швидкого.

Крім того, що Кабінет міністрів України тимчасово поклав виконання обов'язків міністра оборони на генерал-майора Євгена Хмару. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду до призначення нового глави оборонного відомства.

Нагадаємо, Євгеній Хмара очолив Міністерство оборони України 19 серпня. До цього він був в. о. міністра.

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