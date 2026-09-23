Начальник кафедры КАИ Рева стал заместителем Хмары по цифровизации
Министр обороны Украины Евгений Хмара получил нового заместителя по цифровизации. Им стал известный специалист в этой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Кабинета Министров Украины Тараса Мельничука в Верховной Раде в Telegram.
Рева стал заместителем Хмары
Мельничук сообщил, что Рев Алексей Эдуардович назначен заместителем Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Что о нем известно
Алексей Рева получил образование в Полтавской политехнике имени Юрия Кондратюка. Занимался научной работой.
С началом полномасштабной войны РФ против Украины мобилизовался в ряды ВСУ. Сначала служил в ТЦК в Полтаве вместе с братом-близнецом Игорем.
Позже братья приняли решение присоединиться к 47-й отдельной механизированной бригаде. Они прошли обучение в Германии, где изучали подход Military Design Making Process.
Служили на Запорожском направлении. Цифровизовывали процессы, связанные с кадровым управлением в воинской части.
Позже занимались разработкой "Армия+" и "Резерв+" в Минобороны Украины. Служили в ГУР. Алексей Рева является майором ВСУ.
Также Алексей работал начальником кафедры военной подготовки Национального университета "Киевский авиационный институт".
Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин назначил нового замминистра обороны - Николая Швыдкого.
Кроме того, Кабинет министров Украины временно возложил исполнение обязанностей министра обороны на генерал-майора Евгения Хмару. Соответствующее решение было принято на заседании правительства по назначению нового главы оборонного ведомства.
Напомним, Евгений Хмара возглавил Министерство обороны Украины 19 августа. До этого он был и. о. министра.