Начальник Генштабу Словаччини відвідав Таврійський напрямок

Начальник Генерального штабу Збройних сил Словаччини генерал Даніель Змеко відвідав оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.
Під час зустрічі з захисниками та захисницями зі складу Сил оборони, українська сторона подякувала Словаччині за надану матеріально-технічну допомогу нашим воїнам.
Зокрема, вони відзначили ефективність бойового застосування озброєння, наданого Словаччиною.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що начальник Генштабу Словаччини відвідував Україну минулого тижня. Тоді він зустрівся із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Вони обговорили обстановку на фронті, перебіг оборонних та наступальних операцій, а також дії противника.
Додамо, що Словаччина є одним з союзників України, що надає державі як військову, так і політичну підтримку.
Так, Словаччина вже передала українським пілотам свої винищувачі МІГ-29.
Словаччина також хоче виготовити САУ Zuzana 2 для України.
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