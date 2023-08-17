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Начальник Генштаба Словакии посетил Таврическое направление

Фото: начальник Генштаба ВС Словакии Даниэль Змеко (facebook.com/PresscentrTavria)
Автор: Елизавета Драбкина

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Словакии генерал Даниэль Змеко посетил оперативно-стратегическую группировку войск "Таврия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Во время встречи с защитниками и защитницами из состава Сил обороны, украинская сторона поблагодарила Словакию за предоставленную материально-техническую помощь нашим воинам.

В частности, они отметили эффективность боевого применения вооружения, предоставленного Словакией.

 

Напомним, РБК-Украина сообщало, что начальник Генштаба Словакии посещал Украину на прошлой неделе. Тогда он встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Они обсудили обстановку на фронте, ход оборонительных и наступательных операций, а также действия противника.

Добавим, что Словакия является одной из союзниц Украины, которые оказывают государству как военную, так и политическую поддержку.

Так, Словакия уже передала украинским пилотам свои истребители МИГ-29.

Словакия также хочет изготовить САУ Zuzana 2 для Украины.

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