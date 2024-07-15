Для навчальних тирів і такмеду. Уряд виділить 1,65 млрд грн на оновлення курсу "Захист України"

Уряд виділяє 1,65 млрд грн на закупівлю сучасного обладнання для оновленого курсу "Захист України". У містах створять спеціальні навчальні осередки, один буде на 5-10 шкіл чи на громаду.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.
"Продовжуємо трансформувати шкільну освіту. У містах створять навчальні осередки Захисту України. Один буде на 5-10 шкіл чи на громаду. Якісно облаштований осередок означатиме, що діти з різних шкіл матимуть рівний доступ до якісного обладнання та зручного приміщення", - йдеться у повідомленні.
Для навчальних осередків через Prozorro Market закуплять сучасну техніку, а саме:
"Вся країна живе в умовах повномасштабного вторгнення, де важливу роль відіграють технології, тому діти мають уміти з ними працювати ще зі школи. Це основа нашого безпечного майбутнього", - додав Федоров.
Зараз у програмі 10-11 класів комплексно оновлюють підхід до викладання "Захисту України", раніше цей предмет називався "Захист Вітчизни", "Допризовна підготовка". Окрім закупівлі сучасного обладнання, зараз проводять навчання тренерів, які підготують вчителів.
Головні зміни у навчальному предметі:
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