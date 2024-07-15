Для учебных тиров и такмеда. Правительство выделит 1,65 млрд грн на обновление курса "Защита Украины"

Правительство выделяет 1,65 млрд грн на закупку современного оборудования для обновленного курса "Защита Украины". В городах создадут специальные учебные центры, один будет на 5-10 школ или на громаду.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
"Продолжаем трансформировать школьное образование. В городах создадут учебные центры Защиты Украины. Один будет на 5-10 школ или на громаду. Качественно оборудованный центр будет означать, что дети из разных школ будут иметь равный доступ к качественному оборудованию и удобному помещению", - говорится в сообщении.
Для учебных центров через Prozorro Market закупят современную технику, а именно:
"Вся страна живет в условиях полномасштабного вторжения, где немаловажную роль играют технологии, поэтому дети должны уметь с ними работать еще со школы. Это основа нашего безопасного будущего", - добавил Федоров.
Сейчас в программе 10-11 классов комплексно обновляют подход к преподаванию "Защиты Украины", ранее этот предмет назывался "Защита Отечества", "Допризывная подготовка". Кроме закупки современного оборудования сейчас проводят обучение тренеров, которые подготовят учителей.
Главные изменения в учебном предмете:
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