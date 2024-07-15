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Для учебных тиров и такмеда. Правительство выделит 1,65 млрд грн на обновление курса "Защита Украины"

Что изменится в школах на уроках "Защиты Украины" (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Правительство выделяет 1,65 млрд грн на закупку современного оборудования для обновленного курса "Защита Украины". В городах создадут специальные учебные центры, один будет на 5-10 школ или на громаду.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

Что известно об обновлении курса

"Продолжаем трансформировать школьное образование. В городах создадут учебные центры Защиты Украины. Один будет на 5-10 школ или на громаду. Качественно оборудованный центр будет означать, что дети из разных школ будут иметь равный доступ к качественному оборудованию и удобному помещению", - говорится в сообщении.

Для учебных центров через Prozorro Market закупят современную технику, а именно:

  • интерактивные лазерные стрелковые тренажеры
  • симуляции управления дронами, которые насчитывают дрон, интерактивные очки, пульт и другое оборудование
  • обучающие тиры и макеты
  • аптечки и тренажеры для сердечной реанимации, тренажер дефибриллятора, турникеты

"Вся страна живет в условиях полномасштабного вторжения, где немаловажную роль играют технологии, поэтому дети должны уметь с ними работать еще со школы. Это основа нашего безопасного будущего", - добавил Федоров.

Сейчас в программе 10-11 классов комплексно обновляют подход к преподаванию "Защиты Украины", ранее этот предмет назывался "Защита Отечества", "Допризывная подготовка". Кроме закупки современного оборудования сейчас проводят обучение тренеров, которые подготовят учителей.

Как изменятся уроки "Защиты Украины"

Главные изменения в учебном предмете:

  • эта дисциплина будет занимать 100% рабочего времени профильных педагогов, а не будет дополнительным предметом. Учителя, которые будут преподавать "Защиту Украины", получат полную ставку
  • некоторые модули будут преподавать учителя военных вузов и других специализированных учебных заведений
  • программа "Защиты Украины" не имеет стандартного и профильного уровней. В ее рамках преподают медицинскую помощь с элементами тактической медицины, военные технологии, связь на поле боя, базовые знания по топографии и тактике
  • обновленная программа является гибкой. Это означает, что если некоторые направления школьникам понравились больше, то школа сможет создать дополнительные курсы, чтобы преподавать этот модуль
  • ученики будут приезжать в центр для обучения в течение целого дня (вместо 8 уроков в течение месяца)
  • предмет будут преподавать как для ребят, так и для девушек

Читайте также о том, как школам подать заявку на изучение "Защиты Украины" по-новому.

Раньше мы рассказывали, где в Украине школы начнут учебный год в августе.

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Школа