Начали действовать новые правила выезда из Украины в Беларусь

С 1 сентября украинцы смогут въезжать в Беларусь только по заграничным паспортам. С нововведением сократится время прохождения пограничного контроля граждан.

Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров Украины.

Украинские власти считают, что это может улучшить защиту украинских граждан. В случае утраты за границей внутреннего паспорта идентификация зарубежными учреждениями длительная и сложная, в отличие от оперативных процедур документирования путешественников в случае утери заграничных паспортов.

Также будет решен вопрос проведения безошибочной проверки информации о наличии ограничений на пересечение границы согласно поручениям уполномоченных государственных органов и баз Интерпола.

Однако, возвращение через Беларусь возможно и по внутренним паспортам.

МИД Украины пояснил, что Кабмин своим решением частично прекратил действие соглашения о безвизовых поездках граждан от 12 июня 2009 года. Внутренние паспорта имеют низкую степень защиты: в 2018 году выявлен 741 поддельный документ, в 2019-м - 441, в первом квартале текущего года - 48.

Украинцы, проживающие в Беларуси и не планирующие в ближайшее время посещать Украину, могут оформить загранпаспорта в посольстве в Минске либо генеральном консульстве в Бресте.

Жители приграничных районов Украины по-прежнему могут въезжать в Беларусь по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (несовершеннолетние) в соответствии с межправительственным соглашением от 12 декабря 1998 года.

Напомним, Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

Отметим, белорусов будут пускать в Украину, если им грозит преследование.