Белорусов будут пускать в Украину, если им грозит преследование

Фото: пограничники (facebook com DPSUkraine)

В украинской погранслужбе сообщили, что будут рассматривать вопросы пропуска граждан Беларуси на территорию Украины, если им угрожает давление или преследование. Об этом также ранее говорили в правительстве.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он добавил, что более точная динамика будет объясняться завтра, однако белорусы не являются исключением среди тех лиц, которым запрещен въезд в Украину.

"Более, чем уверен, что руководствуясь исключениями (установленными для иностранцев, при въезде, - ред.) много, кто из белорусов может въехать в Украину. Но, если говорить о политической ситуации, если кто-то из граждан Беларуси, испытывая давление или преследование и захочет получить убежище в Украине, то если они будут находиться в украинских пунктах пропуска, пограничники будут рассматривать вопрос относительно их пропуска на территорию Украины", - сказал Демченко.

Напомним, Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

Также Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября.