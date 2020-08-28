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Белорусов будут пускать в Украину, если им грозит преследование

Киев, Пятница 28 августа 2020 12:57
Белорусов будут пускать в Украину, если им грозит преследование
Фото: пограничники (facebook com DPSUkraine)
Автор: Марианна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

В украинской погранслужбе сообщили, что будут рассматривать вопросы пропуска граждан Беларуси на территорию Украины, если им угрожает давление или преследование. Об этом также ранее говорили в правительстве.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он добавил, что более точная динамика будет объясняться завтра, однако белорусы не являются исключением среди тех лиц, которым запрещен въезд в Украину.

"Более, чем уверен, что руководствуясь исключениями (установленными для иностранцев, при въезде, - ред.) много, кто из белорусов может въехать в Украину. Но, если говорить о политической ситуации, если кто-то из граждан Беларуси, испытывая давление или преследование и захочет получить убежище в Украине, то если они будут находиться в украинских пунктах пропуска, пограничники будут рассматривать вопрос относительно их пропуска на территорию Украины", - сказал Демченко.

Напомним, Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

Также Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября.

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