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На початку вересня температура в Києві перевищила норму на 10 градусів

Київ, Середа 02 вересня 2020 15:26
На початку вересня температура в Києві перевищила норму на 10 градусів
Фото: літо в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У перший день вересня в Києві встановлено два температурні рекорди

Середньодобова температура повітря 1 вересня 2020 року становила 27,4 градусів тепла. Це на 1,8 градусів вище попереднього рекордного значення температури для цього дня 2015 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними обсерваторії температура 1 вересня "перевищила кліматичну норму на 10,4 градусів".

Крім того, температура в ніч на 1 вересня не опустилась нижче 21,9 градусів, перевищивши на 3,0 градусів попередній рекорд для цього дня, встановлений у 2004 році.

Як повідомляло РБК-Україна, середня температура повітря літа 2020 року у Києві склала 21,7 градусів тепла, що на 3,0 градусів перевищило кліматичну норму. Це дало йому змогу зайняти другу позицію серед найспекотніших у Києві за історію спостережень з 1881 року.

Відзначимо, середньомісячна температура повітря серпня 2020 року у Києві склала 21,4 градусів тепла. Це на 2,8 градусів вище за кліматичну норму.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у вересні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 14-19 градусів тепла (в горах 11-12 градусів тепла). Це на 1-2 градусів вище середніх багаторічних значень.

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