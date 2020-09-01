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Климатологи подвели итоги сухого и жаркого месяца в Киеве

Киев, Вторник 01 сентября 2020 14:09
Климатологи подвели итоги сухого и жаркого месяца в Киеве
Фото: лето в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За август в столице выпало 45% климатической нормы осадков

Среднемесячная температура воздуха августа 2020 года в Киеве составила 21,4 градусов тепла. Это на 2,8 градусов выше климатической нормы.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным обсерватории, холоднее всего в Киеве было 15 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до 11,0 градусов, а жарче всего - 20 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до 34,1 градусов и оказалась самой высокой за нынешнее лето. В августе было 9 дней с температурой выше 30 градусов.

Осадков в столице на проспекте Науки выпало 31 мм, что составило 45% климатической нормы, говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в сентябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов тепла (в горах 11-12 градусов тепла). Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Отметим, в первый день осени в Киеве установлен температурный рекорд. Ночь на 1 сентября в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений. Температура в столице не опустилась ниже 21,9 градусов.

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