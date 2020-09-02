Лето-2020 было одним из самых жарких в истории Киева

Фото: лето в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

За лето в Киеве обновлено шесть температурных рекордов

Средняя температура воздуха летом 2020 года в Киеве составила 21,7 градусов тепла, что на 3,0 градуса превышает климатическую норму. Это позволило ему занять вторую позицию среди самых жарких в Киеве за историю наблюдений с 1881 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным климатологов, холоднее всего было в начале календарного лета - 2 и 3 июня, когда температура под утро опустилась до 5,5 градусов тепла, а самым жарким оказалось 20 августа, когда температура после полудня поднялась до 34,1 градусов тепла.

"Дней с жарой, которая превысила 30 градусов тепла, было 25, причем почти поровну в каждый месяц. За лето установлено 6 температурных рекордов", - говорится в сообщении.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составила 55% климатической нормы, оно вошло в десятку самых сухих в Киеве с 1891 года.

Отметим, что среднемесячная температура воздуха августа 2020 года в Киеве составила 21,4 градусов тепла. Это на 2,8 градусов выше климатической нормы.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в сентябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов тепла (в горах 11-12 градусов тепла). Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.