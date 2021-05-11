Почалася реєстрація на іспити для вступу до магістратури

У вівторок стартувала реєстрація на іспити для вступу до магістратури. Йдеться про єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине фахове вступне випробування.

"Сьогодні, 11 травня 2021 року, стартувала реєстрація вступників, які планують складати єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине фахове вступне випробування для вступу до магістратури. ЄФВВ складають вступники на спеціальності "Право" та "Міжнародне право", - вказано у повідомленні.

Реєстрацію буде здійснюватиме приймальна комісія закладу вищої освіти до 3 червня включно за умови особистої присутності особи, яка хоче брати участь у конкурсному відборі на навчання для отримання ступеня магістра, або дистанційно.

Приймальна комісія перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

Учаснику після успішної реєстрації (у разі дистанційної реєстрації) надішлють скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку вступник виявить помилки, він має звернутися до приймальної комісії.

"Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, з якої надійшли документи, буде відправлено повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови", - сказано у повідомленні.

Вступні іспити проведуть у Києві та в усіх обласних центрах України (крім Донецька і Луганська). У Донецькій і Луганській областях працюватимуть пункти в Слов'янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Для проведення ЄВІ з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуці, Кривому Розі, Мелітополі та Умані.

У Міносвіти звертають увагу, що основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня, єдиного фахового вступного випробування - 2 липня (додаткова сесія проводиться в терміни, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти).