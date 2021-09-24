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Началась распродажа билетов на футбольный матч Финляндия - Украина: где приобрести

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Финляндия , Пятница 24 сентября 2021 20:45
Началась распродажа билетов на футбольный матч Финляндия - Украина: где приобрести Фото: началась распродажа билетов на футбольный матч "Финляндия - Украина" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На сайте билетного партнера Футбольной ассоциации Финляндии началась распродажа билетов на футбольный матч Украина - Финляндия. Стоимость одного билета составляет 39,50 евро (1237 гривен)

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Матч состоится на стадионе "Олимпийский" в столице Финляндии. Зрителей будут пускать на игру исключительно в масках.

Билет можно приобрести на сайте партнера Футбольной ассоциации Финляндии.

Отмечается, что во время входа на стадион у болельщиков будут проверять документы, которые будут удостоверять их личность.

Стоит добавить, что ссылка на продажу билетов будет действовать вплоть до 30 сентября.

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