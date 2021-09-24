Началась распродажа билетов на футбольный матч Финляндия - Украина: где приобрести
Фото: началась распродажа билетов на футбольный матч "Финляндия - Украина" (Getty Images)
На сайте билетного партнера Футбольной ассоциации Финляндии началась распродажа билетов на футбольный матч Украина - Финляндия. Стоимость одного билета составляет 39,50 евро (1237 гривен)
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.
Матч состоится на стадионе "Олимпийский" в столице Финляндии. Зрителей будут пускать на игру исключительно в масках.
Билет можно приобрести на сайте партнера Футбольной ассоциации Финляндии.
Отмечается, что во время входа на стадион у болельщиков будут проверять документы, которые будут удостоверять их личность.
Стоит добавить, что ссылка на продажу билетов будет действовать вплоть до 30 сентября.