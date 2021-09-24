Розпочався розпродаж квитків на футбольний матч Фінляндія - Україна: де придбати
Фото: розпочався розпродаж квитків на футбольний матч "Фінляндія - Україна" (Getty Images)
На сайті квиткового партнера Футбольної асоціації Фінляндії розпочався розпродаж квитків на матч Україна - Фінляндія. Вартість одного квитка становить 39,50 євро (1237 гривень)
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.
Матч відбудеться на стадіоні "Олімпійський" в столиці Фінляндії. Глядачів пускатимуть на гру лише в масках.
Квиток можна придбати на сайті партнера Футбольної асоціації Фінляндії.
Зазначається, що під час входу на стадіон у вболівальників перевірятимуть документи, які посвідчуватимуть їх особу.
Варто додати, що посилання на продаж квитків діятиме включно до 30 вересня.