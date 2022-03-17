Началась четвертая неделя войны. В Генштабе рассказали об обстановке на утро 17 марта

В Генеральном штабе ВСУ проинформировали о ситуации в областях на начало четвертой недели войны, и какая оперативная обстановка по состоянию на утро 22-х суток борьбы с российскими оккупантами.
Об этом 17 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
За последние сутки положение и характер действий сил обороны не претерпели существенных изменений. Так, ВСУ продолжали наносить серьезные удары по группировкам вражеских войск, которые пытаются закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей.
За сутки защитники Украины уничтожили командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил РФ, потери врага уточняются.
Также зенитные ракетные войска Воздушных Сил и ПВО Сухопутных войск ВСУ уничтожили 10 воздушных целей противника: 2 истребителя-бомбардировщика Су-34, 3 истребителя Су-34СМ, 3 вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня.
Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели летчиков уточняется, добавили в Генштабе.
Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.
"Российские оккупанты продолжают коварно действовать и в информационном пространстве - осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны", - говорится в сообщении.
В Генштабе рассказали, что российские войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения.
"Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих вооруженных сил российской федерации участвовать в войне на территории Украины", - отмечается в сводке.
Ранее сообщалось, что по данным Пентагона, в Украине задействованы три четверти батальонно-тактических групп России.
Напомним, по информации Генштаба ВСУ, с начала войны потери войск РФ составили около 13 800 военнослужащих, более 400 танков и 100 вертолетов.
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