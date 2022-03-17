В Украине задействованы три четверти батальонно-тактических групп России, - Пентагон

С начала полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, Россия задействовала около 75% своих батальонно-тактических групп, которые учувствуют в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США Пола Маклири в Twitter.

"Около 75% всех вооруженных сил России направлены на боевые действия в Украину", - говорится в сообщении. Чиновник также уточнил, что это 75% от общего количества батальонно-тактических групп, вовлеченных в полномасштабное вторжение, а не из числа "всех военных России". При этом, по словам Маклири, это все равно очень значительный процент войск.