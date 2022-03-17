В Украине задействованы три четверти батальонно-тактических групп России, - Пентагон
С начала полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, Россия задействовала около 75% своих батальонно-тактических групп, которые учувствуют в боевых действиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США Пола Маклири в Twitter.
"Около 75% всех вооруженных сил России направлены на боевые действия в Украину", - говорится в сообщении.
Чиновник также уточнил, что это 75% от общего количества батальонно-тактических групп, вовлеченных в полномасштабное вторжение, а не из числа "всех военных России".
При этом, по словам Маклири, это все равно очень значительный процент войск.
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что Российская Федерация потеряла до 40% подразделений, которые отправила на войну в Украину.
Ранее в Пентагоне заявили, что движение большой российской военной колонны на Киев застопорилось. Это хорошо видно по спутниковым снимкам.
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