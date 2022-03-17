Почався четвертий тиждень війни. У Генштабі розповіли про обстановку на ранок 17 березня

За останню добу положення і характер дій сил оборони не зазнали суттєвих змін. Так, ЗСУ продовжували завдавати нищівних ударів по угрупованнях ворожих військ, які намагаються закріпитися й утримувати оборону захоплених рубежів.

За добу захисники України знищили командний пункт та підрозділи забезпечення 35 загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил РФ, втрати ворога уточнюються.

Також зенітні ракетні війська Повітряних Сил і ППО Сухопутних військ ЗСУ знищили 10 повітряних цілей противника: 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34, 3 винищувачі Су-34см, 3 вертольоти і БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Інформація про тип ще одного збитого літака і загибель льотчиків уточнюється, додали в Генштабі.

Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселих районах українських міст.

"Російські окупанти продовжують підступно діяти і в інформаційному просторі - здійснюють кібератаки, фізично знищуюють ретранслятори телевізійних та радіосигналів, продовжують масову інформаційну компанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі розповіли, що російські війська продовжують нести втрати. Є великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів і підрозділів забезпечення.

"Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмовами військовослужбовців збройних сил російської федерації брати участь у війні на території України", - зазначається у зведенні.