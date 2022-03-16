Около 13 800 военных: в Генштабе рассказали о потерях российских войск
Фото: российские войска потеряли более 13800 человек и свыше 100 вертолетов (Getty Images)
Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 13 800 военнослужащих. При этом россияне потеряли более 400 танков и 100 вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 16 марта ориентировочно составили:
- личного состава - около 13 800 человек
- танков - 430 единицы
- боевых бронированных машин - 1 375 единиц
- артиллерийских систем - 190 единиц
- РСЗО - 70 единиц
- средства ПВО - 43 единиц
- самолетов - 84 единица
- вертолетов - 108 единиц
- автомобильной техники - 819 единиц
- корабли/катера - 3 единицы
- цистерн с ГСМ - 60 единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 единиц
- специальная техника - 10.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война против Украины продолжается уже 21 день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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