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Около 13 800 военных: в Генштабе рассказали о потерях российских войск

Новина українською →
Киев, Среда 16 марта 2022 09:14
Около 13 800 военных: в Генштабе рассказали о потерях российских войск Фото: российские войска потеряли более 13800 человек и свыше 100 вертолетов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 13 800 военнослужащих. При этом россияне потеряли более 400 танков и 100 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника на 16 марта ориентировочно составили:

  • личного состава - около 13 800 человек
  • танков - 430 единицы
  • боевых бронированных машин - 1 375 единиц
  • артиллерийских систем - 190 единиц
  • РСЗО - 70 единиц
  • средства ПВО - 43 единиц
  • самолетов - 84 единица
  • вертолетов - 108 единиц
  • автомобильной техники - 819 единиц
  • корабли/катера - 3 единицы
  • цистерн с ГСМ - 60 единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 единиц
  • специальная техника - 10.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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