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Началась акция единения "Украина выбирает изменения"

Новости » Выборы 2019    29.03.2019 - 16:54
Началась акция единения "Украина выбирает изменения"
Всеукраинская акция единства "Украина выбирает изменения" (ba.org.ua)

Акция проходит в Киеве, Мариуполе и Львове

В Киеве, Мариуполе и Львове проходит Всеукраинская акция единения "Украина выбирает изменения" с участием кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко. Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Мероприятие объединило всю нашу страну: митинги проходят одновременно на Михайловской площади в Киеве, где собралось около 20 тыс. людей, на Соборной площади в Мариуполе и на площади перед университетом им. Ивана Франко во Львове, где собралось 5 тысяч человек.

Поддержать Тимошенко на акцию в Киеве пришли ее доверенные лица – председатель Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко, волонтер, юрист, общественный активист Геннадий Друзенко, ветеран АТО, защитник Донецкого аэропорта Николай Тихонов. Все они призывали голосовать за кандидата Тимошенко.

В то же время на площадях во Львове и Мариуполе выступают первый президент Украины Леонид Кравчук и кандидат в президенты Сергей Тарута, который недавно заявил о поддержке лидера "Батькивщины".

Три города, в которых будет проходить Всеукраинская акция единения, связаны телемостом.

Во время своего выступления Тимошенко напомнила, что за последние месяца объехала всю Украину от востока до запада, где увидела и пообщалась с тысячами людей. Все они, отметила председатель партии, ждут изменений в стране.

Именно поэтому 31 марта, отметила Тимошенко, станет историческим днем – шансом все изменить. "Украина сильная и способна пройти испытание. И выйти на путь процветания", – подытожила она.

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