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Розпочалася акція єднання "Україна обирає зміни"

Новини » Вибори 2019    29.03.2019 - 16:54
Розпочалася акція єднання "Україна обирає зміни"
Всеукраїнська акція єднання "Україна обирає зміни" (ba.org.ua)

Акція проходить у Києві, Маріуполі та Львові

У Києві, Маріуполі та Львові проходить Всеукраїнська акція єднання "Україна обирає зміни" за участі кандидата у президенти України Юлії Тимошенко. Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Захід об’єднав всю нашу країну: мітинги одночасно проходять на Михайлівській площі у Києві, де зібралось близько 20 тис. людей, на Соборній площі в Маріуполі та на площі перед університетом ім. Івана Франка у Львові, де зібралось по 5 тисяч людей.

Підтримати Тимошенко на акцію у Києві прийшли її довірені особи – голова Спілки власників житла України Олексій Кучеренко, волонтер, правник, громадський активіст Геннадій Друзенко, ветеран АТО, захисник Донецького аеропорту Микола Тихонов. Усі вони закликали голосувати за кандидата Тимошенко.

Водночас на площах у Львові та Маріуполі виступають перший президент України Леонід Кравчук та кандидат у президенти Сергій Тарута, який нещодавно заявив про підтримку лідера "Батьківщини".

Три міста, у яких відбуватиметься Всеукраїнська акція єднання, зв’язані телемостом.

Під час свого виступу Тимошенко нагадала, що за останні місяці об’їхала всю Україну: від сходу до заходу, де побачила та поспілкувалась з тисячами людей. Усі вони, наголосила голова партії, чекають на зміни в країні.

Саме тому 31 березня, зауважила Тимошенко, стане історичним днем – шансом все змінити. "Україна сильна та здатна пройти випробування. І вийти на шлях процвітання", – підсумувала вона.

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