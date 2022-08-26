С начала вторжения Россия совершила в Украине более 40 тысяч преступлений, - Офис генпрокурора

Так, с 24 февраля зарегистрировано 30 097 преступлений агрессии и военных преступлений. Говорится о:

нарушение законов и обычаев войны;

планировании, подготовке или развязывание и ведение агрессивной войны;

пропаганде войны.

Кроме этого, в ОГП зафиксировали 14 038 преступлений против национальной безопасности Украины, а именно:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность;

коллаборационная деятельность;

пособничество государству-агрессору;

диверсии.

К слову, в магистральных делам в отношении агрессии против Украины подозреваются 624 представители руководства РФ - министры, депутаты, военное командование, руководители правоохранительных органов, разжигатели войны и пропагандисты.