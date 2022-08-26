З початку вторгнення Росія скоїла в Україні понад 40 тисяч злочинів, - Офіс генпрокурора

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вчинила в Україні 44,1 тисячі злочинів. Із них понад 30 тисяч воєнних і 14 тисяч - проти національної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.
Так, з 24 лютого зареєстровано 30 097 злочинів агресії та воєнних злочинів. Мовиться про:
Окрім цього, в ОГП зафіксували 14 038 злочинів проти національної безпеки України, а саме:
До слова, у магістральних справах стосовно агресії проти України підозрюються 624 представники керівництва РФ - міністри, депутати, військове командування, керівники правоохоронних органів, розпалювачі війни і пропагандисти.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло 376 українських дітей. Водночас унаслідок дій окупантів зазнали поранень 733 неповнолітні.
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