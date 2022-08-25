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Количество погибших детей в результате российской агрессии возросло: новые данные

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Четверг 25 августа 2022 09:53
Количество погибших детей в результате российской агрессии возросло: новые данные Фото: от российской агрессии погибли 376 детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России получили ранения 733 украинских ребенка. При этом 376 детей из-за действий оккупантов погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Наиболее от российской агрессии пострадало детей в Донецкой области - 388, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 67, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 41.

Так, накануне оккупанты осуществили ракетный обстрел поселка Чаплино Синельниковского района Днепропетровской области. Погибли двое детей 6 и 11 лет, еще пятеро получили ранения.

Кроме того, 24 августа в результате обстрела гражданской инфраструктуры города Новый Буг Николаевской области получили ранения двое детей в возрасте 10 и 16 лет.

Также в ночь на 25 августа оккупанты обстреляли село Великомихайловка Синельниковского района Днепропетровской области. Получили ранения трое детей 2, 7 и 15 лет.

Напомним, в Чаплино Днепропетровской области завершились спасательно-поисковые работы. Погибли 25 человек, еще 31 - пострадал.

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