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С начала вторжения РФ погибло 30 студентов Луганского университета, - ОВА

Луганский национальный университет (facebook.com)
Автор: Татьяна Самарук

От начала российского вторжения погибли около 30 студентов Луганского национального университета имени Тараса Шевченка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Отмечается, что университет вынужденно переехал в Полтаву и еще в марте возобновил учебный процесс.

Также эвакуировались почти все преподаватели, спасена компьютерная техника и серверы.

Сейчас управление заведением осуществляется из Полтавы, но сами преподаватели работают дистанционно.

После выпуска магистров в январе в вузе насчитывается 7 623 студентов. В частности, со всеми восстановлена связь.

"Сотрудники вуза, которые сейчас работают, получают 100% зарплаты. Но есть административно-хозяйственная часть работников, которые физически не могут выполнять свои обязанности. Согласно законодательству, они находятся в простое и должны получать не менее, чем 2/3 от оклада. Но этим людям поступает средняя зарплата", - написал Гайдай.

Председатель ОВА добавил, что все корпуса вуза, кроме тех, что расположены в Старобельске, разрушены Россией.

Ранее мы сообщали, что на Луганщине войска РФ сбросили бомбу на школу.

Также мы писали, что Луганская область осталась без света. Оккупанты повредили линию электропередачи.

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ЛуганскВторжение России в Украину