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Від початку вторгнення РФ загинули 30 студентів Луганського університету, - ОВА

Луганський національний університет (facebook.com)
Автор: Тетяна Самарук

Від початку російського вторгнення загинули близько 30 студентів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Зазначається, що університет вимушено переїхав до Полтави та ще в березні відновив навчальний процес.

Також евакуювалися майже всі викладачі, врятовано комп’ютерну техніку та сервери.

Наразі управління закладом здійснюється з Полтави, але самі викладачі працюють дистанційно.

Після випуску магістрів у січні в виші нараховується 7 623 студентів. Зокрема, з усіма відновлено зв'язок.

"Співробітники вишу, які зараз працюють, отримують 100% зарплати. Але є адміністративно-господарська частина працівників, які фізично не можуть виконувати свої обов’язки. Відповідно до законодавства, вони перебувають в простої і повинні отримувати не менше, ніж 2/3 від окладу. Але цим людям надходить середня зарплата", - написав Гайдай.

Голова ОВА додав, що всі корпуси вишу, крім тих, що розташовані в Старобільську, зруйновані Росією.

Раніше ми повідомляли, що на Луганщині війська РФ скинули бомбу на школу.

Також ми писали, що Луганська область лишилася без світла. Окупанти пошкодили лінію електропередачі.

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