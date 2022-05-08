Луганская область осталась без света. Оккупанты повредили линию электропередачи
Российские оккупанты, во время обстрела повредили линию электропередач в Луганской области. Весь регион остался без света.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.
"Вся Луганская область без электроэнергии, рашисты продолжают обстрелы с неба, авиаударом повреждена линия 110кВ", - пишет глава Луганской области.
Как отметил Гайдай, из-за регулярных обстрелов, пока невозможно выехать к месту повреждения.
В то же время каждая ВГА (военно-гражданская администрация) оборудована генераторами. Каждый желающий имеет возможность обратиться туда, чтобы зарядить телефон.
"Мобильная связь работает со сбоями, однако иногда дозвониться все-таки можно", - добавил Гайдай.
Также глава Луганской ОВА призвал всех местных не покидать укрытия.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате утренних обстрелов со стороны оккупантов, были повреждены линии электропередач, которые питают Лисичанск и Северодонецк.
По состоянию на утро 8 мая, из-за интенсивных боев, частично или полностью были обесточены 38 населенных пунктов Луганской области.
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