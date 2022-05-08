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Луганская область осталась без света. Оккупанты повредили линию электропередачи

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Воскресенье 08 мая 2022 13:59
Луганская область осталась без света. Оккупанты повредили линию электропередачи Фото: Луганская область осталась без света. Оккупанты повредили линию электропередачи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты, во время обстрела повредили линию электропередач в Луганской области. Весь регион остался без света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Вся Луганская область без электроэнергии, рашисты продолжают обстрелы с неба, авиаударом повреждена линия 110кВ", - пишет глава Луганской области.

Как отметил Гайдай, из-за регулярных обстрелов, пока невозможно выехать к месту повреждения.

В то же время каждая ВГА (военно-гражданская администрация) оборудована генераторами. Каждый желающий имеет возможность обратиться туда, чтобы зарядить телефон.

"Мобильная связь работает со сбоями, однако иногда дозвониться все-таки можно", - добавил Гайдай.

Также глава Луганской ОВА призвал всех местных не покидать укрытия.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате утренних обстрелов со стороны оккупантов, были повреждены линии электропередач, которые питают Лисичанск и Северодонецк.

По состоянию на утро 8 мая, из-за интенсивных боев, частично или полностью были обесточены 38 населенных пунктов Луганской области.

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