С начала войны защитники Мариуполя ликвидировали до 2 тысяч оккупантов

Полк "Азов" с начала полномасштабной войны ликвидировал в Мариуполе до 2 тысяч оккупантов. Кроме того, защитники города уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Азов в Telegram .

"С начала полномасштабного наступления оккупанта полком "Азов" были убиты: по подтвержденным данным - 1157 живой силы противника (и еще 840 - по неподтвержденным данным). Санитарные потери - 520 подтверждены (также 3150 - по неподтвержденным данным)", - говорится в сообщении.

Всего, по данным "Азова" в Мариуполе находится до 14 тысяч российских солдат.

Кроме того, украинские защитники уничтожили технику врага: