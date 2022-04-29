С начала войны защитники Мариуполя ликвидировали до 2 тысяч оккупантов
Полк "Азов" с начала полномасштабной войны ликвидировал в Мариуполе до 2 тысяч оккупантов. Кроме того, защитники города уничтожили десятки единиц вражеской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Азов в Telegram.
"С начала полномасштабного наступления оккупанта полком "Азов" были убиты: по подтвержденным данным - 1157 живой силы противника (и еще 840 - по неподтвержденным данным). Санитарные потери - 520 подтверждены (также 3150 - по неподтвержденным данным)", - говорится в сообщении.
Всего, по данным "Азова" в Мариуполе находится до 14 тысяч российских солдат.
Кроме того, украинские защитники уничтожили технику врага:
- танки - 49 уничтожены и 29 повреждены;
- БТР - 23 уничтожено, 24 повреждено;
- БМП - 36 уничтожено, 24 повреждено;
- БМД - 5 уничтожено;
- катер "Раптор" - 1 уничтожен;
- СУ-25 - 1 повреждено;
- ББМ "Тайфун" - 2 уничтожено, 2 повреждено;
- "Тигр" - 3 уничтожен, 2 повреждены;
- "Рысь" - 2 уничтожено, 2 повреждено;
- грузовая техника - 25 уничтожено, 8 повреждено.
Напомним, ООН сформировала команду для эвакуации людей из Мариуполя с завода "Азовсталь".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.