З початку війни захисники Маріуполя ліквідували до 2 тисяч окупантів

Полк "Азов" з початку повномасштабної війни ліквідував у Маріуполі до 2 тисяч окупантів. Крім того, захисники міста знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Азов в Telegram .

"З початку повномасштабного наступу окупанта полком "Азов" було вбито: за підтвердженими даними - 1157 живої сили противника (також ще 840 - за непідтвердженими даними). Санітарні втрати - 520 підтверджено (також 3150 - за непідтвердженими даними)", - йдеться у повідомленні.

Всього, за даними "Азову", у Маріуполі знаходиться до 14 тисяч російських солдатів.

Крім того, українські захисники знищили техніку ворога: