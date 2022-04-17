З початку війни Україну покинули понад 4,8 млн громадян, - ООН

З початку повномасштабної війни в Україні свої будинки були змушені залишити щонайменше 11,7 млн громадян. З них 4,8 млн осіб покинули країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління верховного комісаріату ООН у справах біженців.

Найбільше українців прибуло до Польщі. У сусідню країну виїхали понад 2,7 млн українців. У Румунію прибули понад 700 тисяч осіб, Угорщину - 454 тисячі, Молдову - 421 тисяча, Словаччину - 332 тисячі.

Крім того, до Росії виїхали понад 484 тисяч українців, а в Білорусь - близько 22 тисяч громадян.

Частина біженців, яка прибуває Молдову чи сусідні країни ЄС, продовжує свій шлях в інші країни. Українців приймають у Німеччині, Франції, Італії, Чехії, Португалії та інших країнах Євросоюзу, а також у Великій Британії.