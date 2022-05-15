С начала войны в Украине разрушены более 600 медучреждений
С начала войны российские войска уже разрушили 616 медицинских учреждений, из них 101 - полностью. На их восстановление нужно 32 млрд грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
"Только на Черниговщине, которая находилась в оккупации в течение месяца, российские войска полностью разрушили 8 больниц и еще 37 повредили", - рассказала она.
По словам Денисовой, ущерб оценивается более чем в 2 млрд грн. Кроме того, в Украине повреждено 375 аптек.
Как сообщалось, вечером в субботу, 14 мая, российские военные попали в больницу в Северодонецке. Только за вечер ранения получили 9 человек, которые остались в городе.
Также российские войска нанесли авиаудары по Новгород-Северскому Черниговской области в ночь на 12 мая. В результате вражеских атак были разрушены школы и другие здания, погибли и пострадали.
Напомним, с начала войны от обстрелов погибли 10 медиков.
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