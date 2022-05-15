С начала войны в Украине разрушены более 600 медучреждений

Фото: с начала войны в Украине разрушены более 600 больниц (t.me/denisovaombudsman)

С начала войны российские войска уже разрушили 616 медицинских учреждений, из них 101 - полностью. На их восстановление нужно 32 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.