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РФ нанесла авиаудары по школам и домам в Черниговской области. Есть погибшие и раненые, - глава ОВА

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Черниговская область, Четверг 12 мая 2022 08:02
РФ нанесла авиаудары по школам и домам в Черниговской области. Есть погибшие и раненые, - глава ОВА Фото: последствия российской атаки по школам в Новгород-Сиверском (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска нанесли авиаудары по Новгород-Сиверскому Черниговской области в ночь на 12 мая. В результате вражеских атак были разрушены школы и другие здания, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и медики.

Отмечается, что российские оккупанты ночью нанесли несколько ударов с воздуха по объектам критической инфраструктуры города Новгород-Сиверский.

"Это школы. Повреждены другие административные здания и частные дома. Есть погибшие и раненые", - рассказал глава ОВА.

Последствия российского обстрела школ в Черниговской области 12 мая (фото: t.me/chernigivskaODA)

Напомним, ранее 11 мая утром российские войска обстреляли Черниговскую область из минометов. Атаку противник совершил с территории РФ.

Перед этим, 10 мая вечером, рашисты обстреляли граничащие с РФ районы Сумской и Черниговской области, используя авиацию и минометы.

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