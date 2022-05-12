РФ нанесла авиаудары по школам и домам в Черниговской области. Есть погибшие и раненые, - глава ОВА

Фото: последствия российской атаки по школам в Новгород-Сиверском (t.me/chernigivskaODA)

Российские войска нанесли авиаудары по Новгород-Сиверскому Черниговской области в ночь на 12 мая. В результате вражеских атак были разрушены школы и другие здания, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и медики. Отмечается, что российские оккупанты ночью нанесли несколько ударов с воздуха по объектам критической инфраструктуры города Новгород-Сиверский. "Это школы. Повреждены другие административные здания и частные дома. Есть погибшие и раненые", - рассказал глава ОВА. Последствия российского обстрела школ в Черниговской области 12 мая (фото: t.me/chernigivskaODA)