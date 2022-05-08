В Украине 40 больниц полностью разрушены обстрелами РФ, - Денисова
Российские войска проводят целенаправленные обстрелы больниц и машин скорой помощи в Украине. Уже 40 медицинских учреждений полностью разрушены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
"С начала войны в результате вражеских обстрелов погибли 10 врачей, повреждены около 500 больниц, 40 медучреждений разрушены и не подлежат восстановлению", - рассказала она.
По словам Денисовой, международное гуманитарное право запрещает во время вооруженных конфликтов нападения против медицинского персонала и объектов.
"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", - призвала уполномоченная по правам человека.
Как сообщалось, российские оккупанты вчера вечером нанесли удар по больнице города Орехов Запорожской области. По предварительной информации, никто не пострадал. Больница на момент обстрела была пуста.
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