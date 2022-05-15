З початку війни в Україні зруйновано понад 600 медустанов

Фото: з початку війни в Україні зруйновано понад 600 лікарень (t.me/denisovaombudsman)

З початку війни російські війська вже зруйнували 616 медичних закладів, з них 101 - повністю. На їх відновлення потрібно 32 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.