З початку війни в Україні зруйновано понад 600 медустанов
З початку війни російські війська вже зруйнували 616 медичних закладів, з них 101 - повністю. На їх відновлення потрібно 32 млрд грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.
"Лише на Чернігівщині, яка перебувала в окупації протягом місяця, російські війська вщент зруйнували 8 лікарень та ще 37 пошкодили", - розповіла вона.
За словами Денісової, збитки оцінюються в понад 2 млрд грн. Крім того, в Україні пошкоджено 375 аптек.
Як повідомлялось, увечері в суботу, 14 травня, російські військові поцілили у лікарню в Сєвєродонецьку. Лише за вечір поранення отримали 9 людей, що залишились в місті.
Також російські війська завдали авіаударів по Новгород-Сіверському Чернігівської області в ніч проти 12 травня. В результаті ворожих атак були зруйновані школи та інші будівлі, є загиблі та постраждалі.
Нагадаємо, з початку війни від обстрілу загинуло 10 медиків.
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