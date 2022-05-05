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С начала войны в Украине Путин подписал рекордное число секретных указов за 20 лет, - СМИ

Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

С начала войны в Украине Владимир Путин подписал рекордное количество секретных указов за 20 лет. Такими распоряжениями в России, среди прочего, награждают военных - в том числе посмертно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза".

Отмечается, что "Медиазона" проанализировала опубликованные указы Путина. Судя по порядковым номерам документов, в марте текущего года были засекречены 54% всех указов, которые подписал глава Кремля, а в апреле - 49%. К такому выводу журналисты пришли, сравнив порядковые номера документов.

"Это рекордные показатели с декабря 2002 года, когда доля секретных указов Путина составила 59%. В то время в России шла вторая чеченская война", - отмечает издание.

С помощью секретных указов в России, в том числе награждают погибших военных. Упоминание одного из таких документов издание обнаружило в посте о гибели военного из Оренбургской области. Администрация района, где он проживал, сообщила, что его посмертно наградили Орденом Мужества указом президента от 3 марта № 85СС.

По данным "Медиазоны", погибших на войне с Украиной солдат обычно награждают Орденами Мужества посмертно. Журналисты изучили более 1,7 тысячи публикаций о гибели российских военных. Упоминание об этом ордене встречается почти в 600 случаях.

"Мы не нашли какой-то закономерности в этих награждениях, поэтому предполагаем, что посмертную награду получают почти все - но не всегда об этом упоминают публично, особенно если речь идет о постах родственников", - уточнили в российском издании.

Напомним, с начала войны в Украине Россия потеряла убитыми почти 25 тысяч человек. При этом в минобороны РФ сведения о потерях среди личного состава засекречены. Последний раз ведомство сообщило о погибших 25 марта. Тогда там заявили о гибели 1351 военнослужащего.

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