З початку війни в Україні Путін підписав рекордну кількість секретних указів за 20 років, - ЗМІ

Зазначається, що "Медіазона" проаналізувала опубліковані укази Путіна. Судячи з порядкових номерів документів, в березні поточного року були засекречені 54% всіх указів, які підписав глава Кремля, а у квітні - 49%. Такого висновку журналісти дійшли, порівнявши порядкові номери документів.

"Це рекордні показники з грудня 2002 року, коли частка секретних указів Путіна склала 59%. У той час в Росії йшла Друга чеченська війна", - зазначає видання.

За допомогою секретних указів в Росії, в тому числі нагороджують загиблих військових. Згадка одного з таких документів видання виявило в пості про загибель військового з Оренбурзької області. Адміністрація району, де він проживав, повідомила, що його посмертно нагородили Орденом Мужності указом президента від 3 березня № 85сс.

За даними "Медіазони", загиблих на війні з Україною солдатів зазвичай нагороджують Орденами мужності посмертно. Журналісти вивчили понад 1,7 тисячі публікацій про загибель російських військових. Згадка про цей орден зустрічається майже в 600 випадках.

"Ми не знайшли якоїсь закономірності в цих нагородженнях, тому припускаємо, що посмертну нагороду отримують майже всі - але не завжди про це згадують публічно, особливо якщо мова йде про посади родичів", - уточнили в російському виданні.