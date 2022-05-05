Около 24700 военных и почти 1100 танков: новые потери России в войне
Фото: Россия потеряла уже 24700 военных и почти 1100 танков (GettyImages)
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 24 700 своих военных. При этом уничтожено 1092 танков и более 2650 бронемашин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook- страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.05 ориентировочно составляют:
- личного состава 24700 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 1092 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 2651 (+41) ед,
- артиллерийских систем - 499 (+8) ед,
- РСЗО-169 (+6) де,
- средства ПВО - 83 (+2) ед,
- самолетов-196 (+2) ед,
- вертолетов - 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1907 (+40) ед,
- корабли / катера - 10 (+0) ЕД,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 312 (+9).
- специальная техника - 38 (+0).
- крылатые ракеты - 89 (+2).
"Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Попаснянском направлении. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Напомним, Силы обороны Украины на Донбассе за минувшие сутки сбили два российских самолета и вообще отбили 11 атак.
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