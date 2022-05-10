С начала войны в Украине пострадали 642 ребенка

Более 642 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро вторника, 10 мая, официальное число погибших детей не изменилось - 226. Но возросло количество раненых - 416.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"8 мая в результате вражеских обстрелов крылатыми ракетами населенного пункта Новая Дофиновка Одесского района Одесской области получила ранение 17-летняя девушка", - говорится в сообщении.
Больше всего пострадали детей в:
"В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1657 учебных заведений. При этом 132 из них разрушены полностью", - добавляют в сообщении.
Напомним, утром 9 мая по Одесской области был нанесен ракетный удар 4 ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион". Ракетный обстрел был осуществлен с территории Крыма.
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