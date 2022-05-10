З початку війни в Україні постраждали 642 дитини

Більше ніж 642 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок вівторка, 10 травня, офіційне число загиблих дітей не змінилося - 226. Але зросла кількість поранених - 416.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.
"8 травня внаслідок ворожого обстрілу крилатими ракетами населеного пункту Нова Дофінівка Одеського району Одеської області отримала поранення 17-річна дівчина", - йдеться в повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у:
"Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1657 закладів освіти. При цьому 132 з них зруйновано повністю", - додають в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 9 травня по Одеській області було завдано ракетного удару 4 ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон". Ракетний обстріл був здійснений з території Криму.
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