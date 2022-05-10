Фото: с начала войны в Украине пострадали 642 ребенка (Getty Images)

Более 642 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро вторника, 10 мая, официальное число погибших детей не изменилось - 226. Но возросло количество раненых - 416.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"8 мая в результате вражеских обстрелов крылатыми ракетами населенного пункта Новая Дофиновка Одесского района Одесской области получила ранение 17-летняя девушка", - говорится в сообщении. Больше всего пострадали детей в: Донецкой области - 139;

Киевской - 116;

Харьковской - 99;

Черниговской - 68;

Херсонской - 46;

Николаевской - 44;

Луганской - 44;

Запорожской - 28;

Сумской - 17;

Киеве - 16;

Житомирской - 15. "В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1657 учебных заведений. При этом 132 из них разрушены полностью", - добавляют в сообщении.