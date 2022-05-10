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С начала войны в Украине пострадали 642 ребенка

Новина українською →
Украина, Вторник 10 мая 2022 08:49
С начала войны в Украине пострадали 642 ребенка Фото: с начала войны в Украине пострадали 642 ребенка (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Более 642 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро вторника, 10 мая, официальное число погибших детей не изменилось - 226. Но возросло количество раненых - 416.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"8 мая в результате вражеских обстрелов крылатыми ракетами населенного пункта Новая Дофиновка Одесского района Одесской области получила ранение 17-летняя девушка", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадали детей в:

  • Донецкой области - 139;
  • Киевской - 116;
  • Харьковской - 99;
  • Черниговской - 68;
  • Херсонской - 46;
  • Николаевской - 44;
  • Луганской - 44;
  • Запорожской - 28;
  • Сумской - 17;
  • Киеве - 16;
  • Житомирской - 15.

"В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1657 учебных заведений. При этом 132 из них разрушены полностью", - добавляют в сообщении.

Напомним, утром 9 мая по Одесской области был нанесен ракетный удар 4 ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион". Ракетный обстрел был осуществлен с территории Крыма.

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