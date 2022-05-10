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З початку війни в Україні постраждали 642 дитини

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Україна, Вівторок 10 травня 2022 08:49
З початку війни в Україні постраждали 642 дитини Фото: з початку війни в Україні постраждали 642 дитини (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Більше ніж 642 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок вівторка, 10 травня, офіційне число загиблих дітей не змінилося - 226. Але зросла кількість поранених - 416.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

"8 травня внаслідок ворожого обстрілу крилатими ракетами населеного пункту Нова Дофінівка Одеського району Одеської області отримала поранення 17-річна дівчина", - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області - 139;
  • Київській - 116;
  • Харківській - 99;
  • Чернігівській - 68;
  • Херсонській - 46;
  • Миколаївській - 44;
  • Луганській - 44;
  • Запорізькій - 28;
  • Сумській - 17;
  • Києві - 16;
  • Житомирській - 15.

"Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1657 закладів освіти. При цьому 132 з них зруйновано повністю", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 9 травня по Одеській області було завдано ракетного удару 4 ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон". Ракетний обстріл був здійснений з території Криму.

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