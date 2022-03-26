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С начала войны в Украине погибли полсотни железнодорожников

Фото: проводник в двери вагона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

С начала полномасштабной войны в Украине погибли 54 железнодорожников. Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления Укрзализныци Александра Камышина.

Он также сообщил, что трое сотрудников Укрзализныци находятся в плену.

Напомним, с начала войны в Украине погибли 135 детей. Еще 184 ребенка получили ранения. При этом больше всего жертв среди детей в Киевской области - 64, а также Харьковской - 44, Донецкой - 46, Черниговской - 34, Николаевский - 25, Запорожской - 26, столице - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях.

Мы также писали о том, что после месяца войны более половины украинских детей покинули свои дома, а это около 4,3 миллиона человек. Всего же в Украине насчитывается 7,5 миллиона детей.

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Война России против УкраиныУкрзализныця