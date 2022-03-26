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З початку війни в Україні загинули півсотні залізничників

Фото: провідник у двері вагона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

З початку повномасштабної війни в Україні загинули 54 залізничників. Ще 64 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління Укрзалізниці Олександра Камишина.

Він також повідомив, що троє співробітників Укрзалізниці перебувають у полоні.

Нагадаємо, з початку війни в Україні загинули 135 дітей. Ще 184 дитини отримали поранення. При цьому найбільше жертв серед дітей в Київській області - 64, а також Харківській - 44, Донецькій - 46, Чернігівській - 34, Миколаївський - 25, Запорізькій - 26, столиці - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 і Сумській - 14 областях.

Ми також писали про те, що після місяця війни більш ніж половина українських дітей покинули свої домівки, а це близько 4,3 мільйона осіб. Всього ж в Україні налічується 7,5 мільйона дітей.

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Війна Росії проти УкраїниУкрзалізниця