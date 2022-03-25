ru ua
Пт, 25 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

С начала войны в Украине погибли 135 детей

Новина українською →
Украина, Пятница 25 марта 2022 08:34
С начала войны в Украине погибли 135 детей Фото: в Украине погибли 135 детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

За 29 дней войны в Украине погибли 135 детей. Еще 184 ребенка получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Больше всего жертв среди детей в Киевской области - 64, а также Харьковской - 44, Донецкой - 46, Черниговской - 34, Николаевский - 25, Запорожской - 26, столице - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях.

Вчера, 24 марта, в селе Новомихайловка Донецкой области из-за обстрелов российских оккупантов пострадали двое детей 6 и 13 лет.

Кроме того, в селе Обильное Запорожской области трое подростков - 13, 14 и 15 лет подорвались на мине. Их госпитализировали.

Из-за российских бомбардировок повреждены 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Больше всего школ и детсадов повреждено в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.

"Эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 24 марта оккупанты снова обстреляли Рубежное Луганской области. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
30-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
30-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет