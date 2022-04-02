С начала войны Россия пыталась уничтожить всю киберзащиту Украины, совершено более 120 атак, - СБУ

Отмечается, что наибольшее количество кибератак пришлась на ночь вторжения РФ, ведь именно тогда враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины. Однако, работа СБУ и других органов кибербезопасности не позволила врагу использовать киберпространство.

Также были обезврежены все попытки оккупантов парализовать стратегически важные электронные ресурсы или использовать их для распространения пропаганды.

К тому же предотвратили слом ИТ-систем объектов критической инфраструктуры, операторов связи и СМИ.

СБУ начала ряд расследований, чтобы установить и привлечь виновных к ответственности.

"По предварительным данным, организацией кибердиверсий занимались спецслужбы РФ, а реализовали специализированные хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin и тому подобное", - сказал Артем Дехтяренко.