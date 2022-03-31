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СБУ задержала скандального политического эксперта за госизмену. Суд взял его под стражу

Новина українською →
Львов, Четверг 31 марта 2022 15:58
СБУ задержала скандального политического эксперта за госизмену. Суд взял его под стражу Фото: политический эксперт Глеб Ляшенко (скрин видео)
Автор: Владислав Красинский

Служба безопасности Украины задержала скандального политического эксперта. Ему объявили подозрение в государственной измене, суд уже взял мужчину под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook управления СБУ во Львовской области.

Отметим, по данным собеседника РБК-Украина в силовых структурах, речь идет о Глебе Ляшенко. Ранее он часто появлялся в эфире украинских телеканалов.

Как отмечают в СБУ, он действовал в ущерб национальным интересам Украины, в частности, через СМИ поддерживал действия страны агрессора.

"Проведенные лингвистические экспертизы установили, что своими высказываниями и призывами псевдоэксперт умышленно посягал на суверенитет нашего государства. Кроме того, он занимался дискредитацией государственной политики и умышленно нивелировал события на Востоке Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что его информационную пропаганду использовали российские медиа для оправдания действий в Украине. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали диверсанта на велосипеде в Киевской области.

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Служба безопасности Украины госизмена
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