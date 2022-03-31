СБУ задержала скандального политического эксперта за госизмену. Суд взял его под стражу

Служба безопасности Украины задержала скандального политического эксперта. Ему объявили подозрение в государственной измене, суд уже взял мужчину под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook управления СБУ во Львовской области.

Отметим, по данным собеседника РБК-Украина в силовых структурах, речь идет о Глебе Ляшенко. Ранее он часто появлялся в эфире украинских телеканалов.

Как отмечают в СБУ, он действовал в ущерб национальным интересам Украины, в частности, через СМИ поддерживал действия страны агрессора.

"Проведенные лингвистические экспертизы установили, что своими высказываниями и призывами псевдоэксперт умышленно посягал на суверенитет нашего государства. Кроме того, он занимался дискредитацией государственной политики и умышленно нивелировал события на Востоке Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что его информационную пропаганду использовали российские медиа для оправдания действий в Украине. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4 млн гривен.