СМИ рассказали о якобы кибератаке Китая на Украину. СБУ это отрицает

Согласно данным британских журналистов, китайские правительственные хакеры провели ряд кибератак на военные и энергетические объекты Украины накануне полномасштабного вторжения России. В Службе безопасности Украины это отрицают.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

С чего все началось?

Как сообщает издание The Times, отчетами, предназначенными для служебного пользования, с британскими журналистами поделился неназванный чиновник СБУ.

Согласно документам, правительство Китая координировало кибератаки на более чем 600 веб-ресурсов, которые связаны с Министерством обороны Украины и органами власти. Атаки начались еще перед завершением Зимних Олимпийских игр, однако сильнее всего пришлось именно 23 февраля - накануне вторжения оккупанта.

Китайские хакеры якобы пытались похитить важные данные и уничтожить информацию касаемо критической инфраструктуры.

По словам неназванного чиновника СБУ, за кибератаками стоял именно Китай, поскольку атаки основывались на методах и механизмах, которые присущи хакерам Народно-освободительной армии Китая.

Независимые эксперты из британских и американских аналитических центров утверждают, что китайские хакеры могут работать исключительно по приказу китайского правительства.

Как заметил исследователь американской компании с киберугроз Sentinel Том Гегель, 22 марта ему удалось якобы отследить куда ведет вредоносное программное обеспечение во время очередной кибератаки. Он увидел, что оно указывает на серверы китайской армии.

Что об этом говорит СБУ?

По словам Дехтяренко, СБУ не предоставляла никакой информации о том, что накануне полномасштабного вторжения Российской Федерации, на военные и другие ресурсы Украины были проведены кибератаки из Китая.

"Поэтому СБУ не имеет отношения к выводам, которые обнародовали журналисты издания The Times. В СБ Украины пока нет таких данных и ни одно расследование по этому поводу не ведется", - заявил спикер СБУ.