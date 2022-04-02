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З початку війни Росія намагалась знищити весь кіберзахист України, здійснено понад 120 атак, - СБУ

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У ніч повномасштабного вторгнення РФ ворог хотів знищити весь кіберзахист України. Зазначається, що було нейтралізовано понад 120 потужних кібератак на ресурси органів державної влади та військового управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера СБУ Артема Дехтяренка.

Зазначається, що найбільша кількість кібератак припала на ніч вторгнення РФ, адже саме тоді ворог хотів знищити весь кіберзахист України. Однак, робота СБУ та інших органів кібербезпеки не дозволила ворогу використати кіберпростір.

Також було знешкоджено всі спроби окупантів паралізувати стратегічно важливі електронні ресурси чи використати їх для поширення пропаганди.

До того ж запобігли зламу ІТ-систем об’єктів критичної інфраструктури, операторів зв’язку та ЗМІ.

СБУ розпочала низку розслідувань, щоб встановити й притягнути винних до відповідальності.

"За попередніми даними, організацією кібердиверсій займались спецслужби РФ, а реалізували спеціалізовані хакерські групи APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin тощо", - сказав Артем Дехтяренко.

Раніше ми повідомляли, що ЗМІ розповіли про нібито кібератаку Китая на Україну. Однак, цю інформацію СБУ заперечує.

Також ми писали, що СБУ затримала скандального політичного експерта за держзраду.

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